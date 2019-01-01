نجم ليفربول يرفض السخرية من مانشستر يونايتد بسبب ماجواير

الأمر يتعلق بالعرض والطلب وفقة لوجهة نظر فاولر..

فيسبوك تويتر أحمد أباظة

أبدى روبي فاولر نجم ليفربول السابق اعتقاده بأن مانشستر يونايتد يجب عليه التعاقد مع هاري ماجواير مدافع ليستر سيتي، ورغم اعتقاده بأنه ليس أفضل مدافعي البريميرليج، إلا أنه لا يرى في ارتفاع ثمن اللاعب سبباً للسخرية من يونايتد.

وقال فاولر عبر مقاله لصحيفة ميرور:"هاري ماجواير ليس فيرجيل فان دايك. ولكن إذا كان ليستر يقيم مدافعه بـ90 مليون جنيه استرليني وهناك نادياً يريد دفع هذا المبلغ، إذاً تلك هي القيمة الحقيقية في سوق 2019".

وأضاف:"الأمر كله يتعلق بالعرض والطلب. قبل 18 شهراً، فان دايك كلف ليفربول 75 مليون جنيه استرليني قادماً من ساوثامبتون، واعتقد المراقبون أن اللعبة قد أصابها الجنون وقتها".

وأوضح:"ولكن الآن يقولون أنها كانت واحدة من أذكى الصفقات. هل ماجواير بنفس جودة فان دايك؟ لا، ولكنه لا يزال تحسيناً مهماً لأغلب فرق البريميرليج، وإذا قرر مانشستر يونايتد الدفع، فهو يعرف أنه سيستفيد منه الكثير".

يذكر أن التقارير الصحفية تؤكد أن يونايتد سيتعاقد مع ماجواير -26 عاماً- مقابل 80 مليون جنيه استرليني، حيث سيخضع للكشف الطبي غداً.