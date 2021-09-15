نجم ليفربول ساخرًا من مانشستر يونايتد: لدي أقدام أكثر من ألقابهم

نجم ليفربول الشاب يسخر من غياب الألقاب عن مانشستر يونايتد مؤخرًا.

لطالما كان الصراع بين مانشستر يونايتد وليفربول أحد أكثر الصراعات حدة وأصعبها في كرة القدم الإنجليزية.

الصراع بين كبيري إنجلترا لا يقتصر على الجمهور، بل يمتد إلى اللاعبين سواء على أرض الملعب أو في الاستديوهات التحليلية أو وسائل التواصل الاجتماعي.

هارفي إليوت، نجم ليفربول الشاب الذي تعرض لإصابة مروعة خلال مباراة فريقه أمام ليدز يونايتد، لم يتوان عن الرد على أحد مشجعي مانشستر يونايتد الذي سخر من إصابته.

وتعرض هارفي إليوت لإصابة بخلع في الكاحل بعد تدخل عنيف من باسكال سترويك لاعب ليدز يونايتد خلال الشوط الثاني من مباراة الجولة الرابعة في الدوري الإنجليزي.

ماذا قال إليوت للرد على مشجع يونايتد؟

إليوت قرر الرد على أحد مشجعي مانشستر يونايتد الذي قال عبر وسائل التواصل الاجتماعي: "لن يتمكن من المشي بعد الآن".

ونقلت صحيفة "ديلي ميل" الإنجليزية رد إليوت الذي جاء عبر حسابه على موقع "تيك توك" للتواصل الاجتماعي.

وقال اللاعب الشاب: "من الجنون أنني أمتلك أقدامًا أكثر من الألقاب التي حصل عليها يونايتد في آخر ثمان سنوات".

ماذا كان رد مشجعي يونايتد على إليوت؟

ومع ذلك، سارع مشجعو مانشستر يونايتد على وسائل التواصل الاجتماعي للرد على إليوت موضحين الخطأ الذي وقع فيه، بالنظر إلى أن فريق "الشياطين الحمر" قد حقق بالفعل أربعة ألقاب منذ عام 2013.

مانشستر يونايتد فاز بكأس الاتحاد الإنجليزي والدرع الخيرية في عام 2016، بينما فاز مع جوزيه مورينيو بلقب كأس الرابطة الإنجليزية والدوري الأوروبي في 2017.

ومنذ ذلك الحين لم يفز مانشستر يونايتد بأي لقب، رغم اقترابه من لقب الدوري الأوروبي في الموسم الماضي، لكنه خسر أمام فياريال الإسباني بعد نهائي مثير.

وقال أحد المشجعين ردًا على إليوت: "يبدو أن الرياضيات ليست نقطة قوته".

بينما قال آخر: "الأمر حتى ليس منطقيًا، من الواضح أن عقله ليس أفضل ما فيه".

ما هي المدة المتوقعة لغياب هارفي إليوت؟

مع إصابته الصعبة بخلع في الكاحل، لم يحدد أطباء ليفربول الفترة التي سيغيبها اللاعب الشاب عن مباريات الفريق.

لكن إليوت أجرى بالفعل جراحة لإصلاح الضرر الذي حدث له، وقال معلقًا على الأمر عبر حسابه على موقع "إنستجرام" للتواصل الاجتماعي: "كانت العملية ناجحة! شكرًا جزيلًا للجميع على هذا الدعم المذهل".

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