أرنولد: سأفشل في هذه الحالة، والعنصرية تضرني رغم عدم تعرضي لها

ترينت أليكسندر أرنولد نجم فريق ليفربول يكشف عن موقفه من العنصرية داخل الملاعب وخارجها ويتحدث عن طموحه.

أعرب اللاعب الإنجليزي الشاب ترينت أليكسندر أرنولد نجم ليفربول الإنجليزي عن أمله في أن يصبح له بصمة واضحة على الأجيال القادمة.

جاء هذا في تصريحات صحفية أدلى بها لصالح شبكة "بي تي سبورت" وأكد خلالها على رفضه التام للعنصرية، وأن تلك التصرفات تؤذيه بالرغم من عدم تعرضه لها.

وقال أرنولد: "العنصرية تؤذي الجميع ليس فقط الشخص الموجهة له، عدم توجيه تصرفات عنصرية تجاهي لا يعني أنني لم أشعر بها".

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وأضاف: "أنا أشعر بنفس الذي يشعرون به، ذلك الألم يأتي للجميع على مستوى المجتمع، لو وجهة كلمات عنصرية لأحدهم فأنت تقوم بتوجيهها للكل".

وأردف: "أنا أضع الضغوط على نفسي لأن ذلك هو الشيء الصحيح للقيام به، هذا ما أؤمن به، وأريد أن أعلم الجميع وأن أكون بمثابة المثل الأعلى للصغار".

وأكمل: "في نهاية مسيرتي أتمنى أن أنظر للماضي وأجد نفسي قد أثرت في العديد من الأجيال، لو وصلت لتلك المرحلة دون التأثير في ذلك العدد سأكون قد فشلت".

جدير بالذكر أن ليفربول على وشك التتويج بلقب الدوري الإنجليزي، حيث يحتاج الفريق لست نقاط فقط من أجل حسم اللقب لصالحه في الأسابيع المقبل.