نجم ليفربول السابق: تبولت في أنفيلد لفك نحس البريميرليج

هل يحقق ليفربول البريميرليج أخيراً؟

ذكر بروس جروبيلار، حارس ليفربول الأسبق، أنه السبب وراء نحس ليفربول مع البريميرليج بسبب ما قام به ساحر في مباراة اعتزاله، مؤكداً أنه قام باللازم لفك السحر.

الحارس الزيمبابوي اشتهر بسبب تصدياته في نهائي دوري الأبطال 1984 بركلات الترجيح أمام روما بالعاصمة الإيطالية في ذلك الوقت.

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وقال جروبيلار مع "بي تي": "في 1992 أٌقيم لقاء وداعي لي في أنفيلد من قبل شركة مشروبات من زيمبابوي، والأخيرة استعانت بساحر قام بجلب رجل ماعز ووضعها على القائم بالمرميين".

وأتبع: "الساحر أخذ الميكرفون يومها وحذر أن إذا بروس جروبيلار، رجل الغابة، لن يحرس مرمى الفريق، لن يحقق اللقب".

واستمر النجم السابق: "سافرت لجنوب إفريقيا، كندا، ثم عدت لهنا، تتذكرون سقوط جيرارد؟ ليلتها ذهبت للكوب إيند وقمت بالتبول على القائم، هذا يكسر السحر، قاموا بطردي ليلتها، لم أكمل تبولي، ولذا ليفربول خسر الدوري".

وأردف: "العام الماضي كنت في الملعب وذهبت لغرف الملابس، قمت بالتبول في زجاجة ورشتها على القائمين لكلا المرميين بنهاية الموسم".

ويتصدر ليفربول حالياً ترتيب البريميرليج بفارق عشر نقاط عن أقرب ملاحقيه ليستر بعد فوزه على واتفورد وتعادل الثعالب مع نوريتش السبت.

وكان جروبيلار ضمن آخر فريق حقق لقب الدوري الإنجليزي مع ليفربول في 1990.