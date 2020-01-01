نجم ليفربول المعتزل يشبه صلاح وفان دايك بأساطير الماضي

جاري جيليسبي نجم ليفربول المعتزل يشيد بنجوم الريدز في الوقت الحالي ويشبه صلاح بأساطير الماضي.

أشاد جاري جيليسبي نجم فريق ليفربول في ثمانينات القرن الماضي بما يقدمه الفريق خلال الوقت الحالي سواء في الدوري الإنجليزي أو بقية البطولات.

جاء هذا في تصريحات صحفية أدلى بها جيليسبي وأكد خلالها أن الفريق الحالي لو واجه فريقه الذي لعب في الثمانينات كان سيجعل الأمور صعبة عليهم للغاية".

وقال جيليسبي: "أعتقد أننا لو واجهنا ليفربول الحالي على ملاعب ثمانينات القرن الماضي سنحقق الانتصار، لكنني أظن أننا لو واجهناهم في ملاعب هذه الأيام لن يكون لدينا فرصة".

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وأضاف: "هم يملكون نجوم من الطراز العالمي في مراكز هامة داخل الملعب، مثلما كنا من قبل، هؤلاء هم من يصنعون الفارق في كل فريق".

وأكمل: "لديهم في الوقت الحالي محمد صلاح وساديو ماني ووروبرتو فيرمينو ونحن كنا نملك بارنز وبيتر بريدسلي وجون ألدريدج وهناك فان دايك الذي هو مثل آلان هانسين في السابق".

وأنهى تصريحاته: "عليهم أن يؤمنوا لقب الدوري أولًا قبل الحديث عن أي شيء، عليهم أن يركزوا على المباراة المقبلة في كل مرة يحققون فيها الانتصارات، الأمر ليس سهلًا لكنهم يقومون بعملهم بشكل جيد".

جدير بالذكر أن ليفربول يحتل في الوقت الحالي المركز الأول بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 58 نقطة بفارق 13 نقطة عن أقرب منافسيهم ليستر سيتي ولهم مباراة مؤجلة ضد وست هام.