نجم ليفربول السابق ينصح مانشستر سيتي بضم دي ليخت

لتعويض رحيل القائد فينسنت كومباني إلى أندرلخت

يعتقد ديتمار هامان نجم ليفربول السابق، أن ماتياس دي ليخت مدافع أياكس أمستردام، هو الأنسب لتعويض فينسنت كومباني في مانشستر سيتي.

كومباني رحل عن سيتي عقب نهاية عقده هذا الصيف، ليعلن انضمامه إلى نادي أندرلخت البلجيكي ليعمل بمنصب اللاعب والمدرب.

دي ليخت يعتبر من أبرز المواهب الدفاعية في أوروبا هذا الموسم، وسط سباق محتدم من عمالقة القارة العجوز لضمه.

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هامان قال عن رأيه تجاه الوجهة المحتملة لدي ليخت:"من المذهل رؤية مانشستر سيتي ينفق أكثر من 150 مليون جنيه إسترليني على أوتاميندي وستونز ولابورت، ولم يتمكن أي منهم من التفوق على مستوى كومباني المنضم بـ8 مليون فقط".

وأضاف:"سيتي عليه تعويض الفراغ الكبير الذي سيتركه كومباني بعد رحيله، وبالنسبة لي دي ليخت وحده هو القادر على ذلك".

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وتابع:"البعض يقول أنه مازال صغير السن ولكني لا أهتم، دي ليخت لاعب لا يصدق وعمره 19 عاماً، جسده يبدو وكأنه في الخامسة والعشرين، ويلعب بخبرة مدافع سنه 30 عاماً".

واستكمل الألماني:"قاد أياكس للعديد من النجاحات هذا الموسم، ولد بشخصية قيادية واضحة لذلك هو الأفضل لسيتي بعد رحيل كومباني".

يذكر أن أندية مانشستر يونايتد، بايرن ميونيخ، برشلونة ويوفنتوس جميعها مهتمة بالتعاقد مع دي ليخت هذا الصيف.