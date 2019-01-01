نجم ليفربول السابق يشيد بـ "الاستثنائي" أرنولد

كونور كودي يشيد بأرنولد ابن أكاديمية ليفربول

يوسف حمدي فيسبوك تويتر

قال كونور كودي مدافع نادي وولفرهامبتون حاليًا وليفربول سابقًا إن ترينت أليسكاندر أرنولد لاعب استثنائي ويمتلك إمكانيات غير عادية.

وكان كونور كودي قد لعب رفقة أليكساندر أرنولد في فريق الريديف لليفربول، قبل أن ينتقل إلى صفوف وولفرهامبتون.

وحول موهبة أرنولد، قال كودي إن إمكانيات أرنولد غير العادية ظهرت عليه منذ أن كان لاعبًا ناشئًا وقبل أن يظهر في الفريق الأول.

— جول العربي - Goal (@GoalAR) ٢٢ يونيو ٢٠١٩

وأضاف: "أرنولد لاعب استثنائي، هو لاعب يتمتع بإمكانيات لا تتوفر كثيرًا عند لاعبي كرة القدم في مركزه هذا بالتحديد"

وتابع: "بالنسبة لي كان أفضل لاعب في جيله عندما كان في فريق الشباب، أحببت كثيرًا أن ألعب بجانبه في هذا الوقت"

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يذكر أن أليكساندر أرنولد قد حصل على إشادة الكثيرين عقب موسمه المميز الذي توج فيه ليفربول بدوري أبطال اوروبا.