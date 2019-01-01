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كأس الاتحاد الإنجليزي

نجم ليفربول السابق لجماهير تشيلسي: فابريجاس سيظل أسطورة آرسنال

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بارنز لا يعتقد أن سيسك ينتمي للبلوز..

أحمد أباظة    فيسبوك      تويتر

أبدى جون بارنز نجم ليفربول السابق اعتقاده بأن سيسك فابريجاس لاعب تشيلسي الذي سيرحل عن صفوف الفريق خلال يناير الجاري، سيظل دائماً أسطورة لآرسنال وليس للبلوز.

 

جاء ذلك تعليقاً على وداع جماهير البلوز له، خلال فوز الفريق على نونتنجهام فورست ضمن منافسات دور الـ64 لكأس الاتحاد الإنجليزي.

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وقال بارنز لـbeIN:"إنه لاعب لآرسنال وأسطورة له. هو ليس لاعب لتشيلسي. لقد كان هناك لـ4 أعوام فقط ولم يدشن سلطته على تشيلسي باللعب أسبوع والراحة أسبوع".

وأضاف:"من الجيد أنه سيرحل، لا أعلم ما إذا كان يودع تشيلسي فقط أو البريميرليج ككل، ولكن مسيرة فابريجاس بالنسبة لي يتم تصنيفها كمسيرة لنجم آرسنال".

ومن المنتظر أن يتجه فابريجاس إلى موناكو الفرنسي، الذي يدربه تييري هنري أسطورة آرسنال أيضاً.

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