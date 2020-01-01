نجم ليفربول السابق: لا نستحق الفوز بالدوري الإنجليزي لو تم إلغاء الموسم

حالة من الحيرة والغموض حول البريميرليج

انتظار وحالة كبيرة من الترقب لدى جماهير ليفربول، من أجل التتويج بالدوري الإنجليزي للمرة الأولى منذ 30 سنة، لكن أحد نجومه السابقين لا يؤمن بحدوث ذلك.

كرة القدم توقفت بشكل كامل في شهر مارس الماضي، بعد انتشار فيروس كورونا وتحوله إلى وباء عالمي، وسط غموض حول إمكانية استئناف البطولة أو الاتجاه لخطوة الإلغاء مثلما حدث في فرنسا.

جون بارنز أحد أفراد آخر فريق حصد لقب الدوري لليفربول، يرى أن الريدز لا يجب تتويجهم بالبطولة في حالة تم إنهاء الموسم وإلغاء الهبوط.

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وقال بارنز في تصريحات صحفية:" لا يجب حصول ليفربول على اللقب لو تم إلغاء الهبوط وعدم صعود أي فرق جديدة للبطولة".

وأضاف:"الموسم يجب استكماله على كل حال، نحن هنا نتحدث عن مبالغ ضخمة من الأموال، هناك العديد من المباريات يجب لعبها لتحصل الأندية عليها".

وتابع:"بالنسبة لي أؤمن بضرورة الانتظار حتى تأتي اللحظة المناسبة والظروف الصحية اللازمة لعودة النشاط، والحفاظ على قواعد التباعد الاجتماعي لمنع انتشار الفيروس".

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واستكمل:"سواء قلنا دعونا ننتظر حتى العام القادم أو التالي، ما الضرر لو خضنا الـ9 مباريات المتبقية الآن بعد فترة طويلة من الراحة لجميع الفرق".

يذكر أن ليفربول يحتل صدارة الدوري الإنجليزي بفارق 25 نقطة كاملة عن مانشستر سيتي أقرب منافسيه، مما يجعله على حافة منصة التتويج فور عودة المباريات.