نجم ليفربول السابق: كلوب عليه خطف دي ليخت

جون ألدرايدج يتحدث عن ضرورة تعاقد ليفربول ويورجن كلوب مع مدافع أياكس أمستردام ماتياس دي ليخت

يوسف حمدي فيسبوك تويتر

قال مهاجم ليفربول السابق جون ألدرايدج إن التعاقد مع مدافع أياكس أمستردام ماتياس دي ليخت يبدو خيارًا ضروريًا بالنسبة ليورجن كلوب.

وكان دي ليخت قد أصبح أبرز أسماء الميركاتو المطروحة من أجل التعاقد معها في سوق الانتقالات الصيفية الحالية من قبل أحد الأندية الكبرى.

وفي الوقت الذي يبحث فيه ليفربول عن قلب دفاع يشارك فيرجيل فان دايك في الموسم المقبل، وقع اختيار ألدرايدج على ماتياس دي ليخت.

وقال ألدرايدج: "ماتياس دي ليخت كان شريكًا لفان دايك في مركز قلب الدفاع في منتخب هولندا وقدما سويًا أداء كبيرًا ومميزًا"

— جول العربي - Goal (@GoalAR) ١١ يونيو ٢٠١٩

وأضاف: "بالنسبة ليورجن كلوب هو يحتاج إلى مدافع آخر من نفس طراز فان دايك حتى يستطيع المنافسة على جميع الجبهات في الموسم المقبل"

وتابع: "ليفربول يحتاج إلى أكثر من تدعيم خلال موسم الانتقالات الصيفية الحالية، حتى وهو بطل أوروبا، وأرى أن أبرز هذه التعاقدات يعد دي ليخت"

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يذكر أن ليفربول حقق لقب دوري أبطال أوروبا للمرة السادسة في تاريخه، فيما خسر لقب الدوري لصالح مانشستر سيتي رغم تحقيقه لـ 79 نقطة.