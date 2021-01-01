نجم ليفربول السابق: صلاح أناني؟ لا يحصل على الحب الذي يحصل عليه الآخرون!

الإشادات تتوالى عقب لقاء وست هام

أشاد جيمي ريدناب، نجم ليفربول السابق، بالمصري محمد صلاح عقب التألق في مباراة وست هام الأخيرة ورد على الاتهامات له بالأنانية.

وسجل صلاح هدفين في الانتصار على الفريق اللندني الأحد بنتيجة 1-3 لحساب البريميرليج، لينفرد بصدارة هدافي المسابقة برصيد 15 هدفاً.

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وقال ريدناب مع "سكاي": "رغبة صلاح وإصراره وسرعته وتسجيله للأهداف، الآن 15 منها، الأول في الطليعة، ولكن أشعر أنه لا يحصل على نفس الحب الذي نعطيه للآخرين".

وأضاف: "البعض يراه على أنه مغرور؟ هذا هائل، أرقامه استثنائية، برأيي ليفربول كان رائعاً، صلاح كان الوحيد الحاضر من الخط الأمامي وياله من عرض الذي قدمه في الشوط الثاني".

وختم: "سجل هدفين عالميين، لو كان هناك توقيت لليفربول للفوز على وست هام هو اليوم، العاصفة لم تأت رغم انتصارات وست هام المتتالية، ليفربول كان رائعاً".

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وغاب الثنائي ساديو ماني وروبرتو فيرمينو عن اللقاء، الأول للإصابة والثاني جلس احتياطياً، ليكون صلاح هو الممثل الوحيد للثلاثي الهجومي للريدز في مباراة الأحد.

ويلعب ليفربول منتصف الأسبوع أمام برايتون في محاولة للاستمرار في تقليص الفارق مع المتصدر مانشستر سيتي بعد عثرات الشهر الماضي.