نجم ليفربول السابق: شاكيري لا يوجد له مكان بالتشكيلة الأساسية للفريق

جون بارنس نجم الريدز السابق يتحدث عن اللاعب السويسري شيردان شاكيري ودوره الحالي مع ليفربول

فيسبوك تويتر محمد عماد

يرى جون بارنس نجم ليفربول السابق أن اللاعب السويسري شيردان شاكيري، ليست له مكانة بالتشكيلة الأساسية لفريق ليفربول حاليًا.

ويخوض شاكيري البالغ من العُمر 27 عامًا موسمه الأول في قلعة أنفيلد، قادمًا من فريق ستوك سيتي الذي هبط لدوري الدرجة الأولى.

إيمري: حاولت ضم صلاح لكني لم أثق في قدراته مع روما

اللاعب السويسري شارك في 18 مباراة بقميص الريدز في مختلف المسابقات حتى الآن، أغلبها كلاعب بديل، كما أنه أحرز ستة أهداف أشهرهما الثنائية التي سجلها في شباك مانشستر يونايتد في الشهر الجاري، كما أنه قام بصناعة هدفين لزملائه.

على الرغم من ذلك قال بارنس: "إذا اختارنا التشكيلة المثالية لفريق ليفربول، لن يتواجد شاكيري في قائمة الـ 11 لاعب، ربما قد يشارك أساسيًا أمام فرق أضعف، ولكن أمام فرق أقوى تحتاج إلى وجود الثلاثي الهجومي صلاح وماني وفيرمينو ولاعبين في خط الوسط أمثال فابينيو ووهندرسون وميلنر".

كما أضاف بارنس: "شاكيري أيضًا قادر على المشاركة بدلًا من أي لاعب بالثلاثي الهجومي أمام أحد الفرق المتوسطة، عليه تقبل أدواره لأنه جزء من المجموعة".