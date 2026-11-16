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أشاد جيمس ترافورد بصمود منتخب إنجلترا ومستواه الفني بعد فوزه التاريخي على إسبانيا في مدريد ضمن دوري الأمم الأوروبية. وكان حارس ليدز يونايتد بطل المباراة، بعدما تصدى لمحاولتين متتاليتين ببراعة في الدقائق الأخيرة ليضمن لفريق توماس توخيل صدارة مجموعته.

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ترافورد يستعيد لحظات تألقه في مدريد

قدم منتخب إنجلترا أحد أبرز عروضه تحت قيادة توخيل، وتقدم بثلاثة أهداف على أبطال العالم الحاليين. لكن مجريات المباراة تغيرت جذريًا عندما أعادت ركلة جزاء إسبانيا إلى المنافسة، وتلقى إليوت أندرسون بطاقة حمراء. ورغم الضغط في الدقائق الأخيرة، صمدت إنجلترا وأنهت سلسلة إسبانيا المذهلة التي امتدت إلى 44 مباراة بلا هزيمة ، وهو إنجاز يرى ترافورد أنه تحقق بفضل الروح الجماعية للمنتخب. وبينما حظي أداء إنجلترا الهجومي في الشوط الأول بالإشادة، يرى ترافورد أن الصمود الدفاعي في المراحل الأخيرة أبرز تطور الفريق.

وقال ترافورد بعد حصوله على جائزة أفضل لاعب في المباراة تقديرًا لأدائه، وفقًا لما نقله الموقع الرسمي لنادي ليدز: «كانت ليلة مذهلة. مباراة مذهلة لنا جميعًا. قبل البطاقة الحمراء، كنا رائعين، كنا مذهلين. وعندما حدث الطرد، أظهرنا نوع المجموعة التي نحن عليها، وكيف تماسكنا معًا. هذا يُظهر مستوى المجموعة وجودتها. كانت هذه مشاركتي الدولية الخامسة، واللعب مع الفريق أمر مذهل. كنا رائعين. أعتقد أن الجميع رأى مدى جودتنا وسرعتنا وثقتنا عند الاستحواذ على الكرة».

تصديان مذهلان يحسمان الفوز

جاءت اللحظة الحاسمة في الوقت بدل الضائع، حين بدا أن إسبانيا ستدرك التعادل. أبعد ترافورد أولًا تسديدة قوية من مسافة قريبة أطلقها فيرمين لوبيز، ثم أظهر رد فعل استثنائيًا ليحوّل متابعة إيمريك لابورت إلى خارج المرمى بجوار القائم. وتركت تلك اللقطة جمهور مدريد في حالة ذهول، وأكدت أن إنجلترا قوة يُحسب لها حساب تحت قيادة توخيل.

شكّلت تصدياته الستة طوال المباراة أساسًا لنتيجة ستبقى طويلًا في ذاكرة المشجعين الذين سافروا لمساندة منتخبهم وشاهدوه يتفوق على أبطال العالم في ملعبهم. وقال ترافورد: «بصراحة، لا أستطيع أن أتذكر جيدًا. حدث الأمر بسرعة كبيرة، وهذا ما نتدرب عليه كل يوم وكل أسبوع: اتخاذ تلك القرارات السريعة في أجزاء من الثانية. أنا سعيد فقط بمساعدة الفريق».

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إشادة بمرونة إنجلترا التكتيكية

بعيدًا عن الإشادات التي تلقاها على أدائه الفردي، سارع ترافورد إلى الإشارة إلى كيفية تأقلم الفريق مع صعوبة اللعب بعشرة لاعبين. كان طرد أندرسون قادرًا على التسبب في انهيار تام، لكن قدرة إنجلترا على التحول من فريق يهاجم بانسيابية إلى كتلة دفاعية متماسكة كانت مفتاح نجاحها. ويرى نجم ليدز يونايتد أن هذا التنوع دليل على التحضير الذي قاده الجهاز الفني.

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وأضاف حارس المرمى: «لو لم تحدث البطاقة الحمراء، لا أعرف بأي نتيجة كانت ستنتهي المباراة. هذا يُظهر أن لدينا جانبين في أسلوب لعبنا، ويعود الفضل في ذلك إلى الجهاز الفني والجميع».

حسم صدارة المجموعة في دوري الأمم الأوروبية

لم يقتصر الفوز على أهمية التغلب على إسبانيا، بل حمل مكافأة ملموسة تمثلت في ضمان صدارة المجموعة بدوري الأمم الأوروبية. وبالنسبة إلى منتخب يسعى لبناء الزخم نحو النجاح في البطولات الكبرى، فإن إنهاء المجموعة أمام منافس قوي مثل إسبانيا يمثل إعلانًا واضحًا عن طموحاته. وشدد ترافورد على أن اللاعبين دخلوا المباراة بهدف محدد ولم تتزعزع ثقتهم بأنفسهم.

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واختتم قائلًا: «بصراحة، أنا سعيد فقط بتحقيق الفوز. كان هدفنا إنهاء المجموعة في الصدارة، وكنا نعرف مدى صعوبة المباراة. كنا نعرف ما نطلبه من أنفسنا قبل خوضها، وكنا نؤمن بقدراتنا. أنا سعيد بأداء دوري وتحقيق الفوز وإنهاء المجموعة في الصدارة في نهاية المطاف. نؤمن دائمًا بمستوانا وجودتنا، ونحن سعداء جدًا بإظهار ذلك».