نجم ليدز يسخر من مانشستر يونايتد وآرسنال

اللاعب المقدوني يضرب ولا يبالي

أطلق نجم وسط ليدز يونايتد إزجان أليوسكي العنان لنفسه، بتصريحات تفوح منها رائحة السخرية من عملاقي الدوري الإنجليزي الممتاز آرسنال ومانشستر يونايتد.

وجاءت تصريحات الدولي المقدوني قبيل ساعات من مواجهة آرسنال على ملعبه "الإمارات" في واحدة من مباريات الدور الرابع لأعرق كؤوس الأرض –كأس الاتحاد الإنجليزي-.

وقال صاحب الـ27 عامًا في تصريحات نقلتها صحيفة "ميرور" على لسانه "ملعب رائع وآرسنال من الأندية الكييرة، لكن الذهاب إلى هناك ليس بالأمر المميز لأنه في النهاية آرسنال".

وأضاف "لدينا لاعبين يفكرون بهذه الطريقة، لكن لا يكفي الانبهار بآرسنال. إنه آرسنال ونحن أيضًا فريق كبير ونريد إظهار ذلك على أرض الملعب".



وعن كيفية الفوز على المدفعجية، قال "نحتاج أن نذهب إلى هناك بثقة كبيرة كما نفعل ونلعب دائمًا، الشيء المهم ألا نخاف من اللعب هناك".

ورفض تضخيم فوز آرسنال على مانشستر يونايتد بهدفين نظيفين في الجولة الأخيرة للبريميرليج، بقوله "النتيجة كانت أمام مانشستر يونايتد، وهذا مانشستر الذي يُمكننا التغلب عليه وهذه الكأس مختلفة".

وختم حديثه الساخر "الفرق أن آرسنال في البريميرليج ونحن في تشامبيون شيب، ومن الجيد أن نذهب إلى هناك ونظهر لهم من هو ليدز، وإن كنا في الدوري الإنجليزي الممتاز، فسوف ينظر الجميع لليدز على أنه من أكبر الأندية كما كنت أعرف من قبل".

تجدر الإشارة إلى أن ليدز يحتل صدارة الدوري الإنجليزي القسم الأول برصيد 52 نقطة، بفارق الأهداف فقط عن وست بروميتش ألبيون، ويتبعهما برينتفورد في المركز الثالث برصيد 43 نقطة مثل نوتينجهام فورست.