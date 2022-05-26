نجم فالنسيا يغازل برشلونة.. ودي يونج الورقة الرابحة

لاعب وسط فالنسيا يخبر برشلونة بأن عليه أخذ خطوة

يعد لاعب وسط فالنسيا كارلوس سولير من الأسماء المفضلة بالنسبة لبرشلونة في سوق الانتقالات الصيفية المقبلة، ورغم أنه ليس أولوية إلا أن تسهيلات الصفقة قد تجعلها تتم بأسرع مما يتوقع الجميع.

نجم الخفافيش يمتلك الموافقة الفنية من قبل برشلونة، والأخير تم إبلاغه بواسطة مقربين بأنه يمكنهم التقدم خطوة تجاه فالنسيا ولن يجدوا الباب مغلقًا، ولكن كل شيء يعتمد على موقف الهولندي فرينكي دي يونج في الميركاتو الصيفي، وفقًا لصحيفة "سبورت" المقربة من نادي برشلونة.

برشلونة يرى أن سولير لاعب من مستوى عال، ولكن ينبغي إفساح المجال له في وسط الملعب سواء من الناحية الفنية برحيل دي يونج، أو من ناحية فائض الميزانية ومعدل الرواتب، والحل السحري لفعل كل ذلك هو بيع فرينكي دي يونج.

لاعب فالنسيا على بعد عام واحد من انتهاء عقده مع الخفافيش، ولذلك فإن صفقة محتملة في الميركاتو الصيفي قد تجعل كل الأطراف رابحة، فالنسيا لا يريد الانتظار للموسم المقبل ويرى لاعبه يرحل بالمجان، بينما يطمح اللاعب البالغ من العمر 25 عامًا في أن ينتقل إلى المستوى الأعلى بكرة القدم الأوروبية قبل أن يتقدم في العمر.

ومع الرحيل المحتمل لدي يونج لإنعاش خزائن البارسا، سيواجه تشافي مهمة تشكيل خط وسط برشلونة على أسس مختلفة، ووجود سولير قد يمنحه بعضًا من الحلول المرتبطة بهذه الظروف الجديدة.

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