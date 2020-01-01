نجم غرناطة: قرارات الحكام دائمًا في صالح برشلونة

ديميتري فولكييه لاعب غرناطة يؤكد أن التحكيم ساعد برشلونة أمامهم في مواجهة الجولة الـ 20 من الدوري الإسباني.

أعرب ديميتري فولكييه نجم فريق غرناطة عن شعوره بالإحباط بسبب خسارة فريقه أمام برشلونة في المواجهة التي أقيمت ضمن مباريات الجولة الـ 20 من الدوري الإسباني على ملعب كامب نو.

جاء هذا في تصريحات صحفية أدلى بها فولكييه لصالح شبكة "موفيستار بلس" وأكد خلالها أن التحكيم جامل برشلونة خلال اللقاء في البطاقة الحمراء وعدة قرارات أخرى.

وقال فولكييه: "في كل مرة نأتي فيها لملعب الكامب نو يحدث نفس الأمر، نحن نقاتل ونلعب بأقصى ما لدينا لكنهم لا يسمحوا لنا بذلك في النهاية".

وأضاف: "عندما تكون الأمور متأرجحة دومًا ما تأتي القرارات لصالح برشلونة، في مثل تلك الحالات تكون صافرات الحكام دومًا في صالحهم".

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وأكمل: "لا نحب أن نقدر مثل تلك الأمور لكن البطاقة الحمراء كانت قاسية للغاية، برشلونة يمكنه الفوز بأي حال لأنهم لديهم القدرة على ذلك لكن الطرد كان قاسيًا، بالأخص لأن فيدال غادر الملعب دون أن يطرد".

وأنهى تصريحاته: "الأمر كان صعبًا للغاية بالنسبة لنا، أشعر بالسوء من أجل الفريق وأنهم كانوا يضحكون علينا وعلى الصغار بكل مجهود مبذول مننا لأننا نشاهدهم يصنعون الملايين".

جدير بالذكر أن برشلونة كان قد حقق الفوز بهدف نظيف سجله النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي في نهاية اللقاء بعد طرد لاعب من صفوف الضيوف.