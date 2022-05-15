نجم سان جيرمان يثير الجدل .. هل غاب اعتراضًا على دعم المثليين؟
فاز باريس سان جيرمان على نظيره مونبلييه في المباراة التي جمعت بينهما ضمن لقاءات الجولة الـ 37 من الدوري الفرنسي بأربعة أهداف نظيفة.
الفوز جاء في غياب النجم الدولي السنغالي إدريسا جاي، بالرغم من سفره مع النادي الباريسي لحيث تقام المباراة التي أقيمت مساء الأحد.
ماذا قال ماوريسيو بوتشيتينو عن غياب إدريسا جاي؟
عندما تم سؤال المدير الفني لنادي باريس سان جيرمان ماوريسيو بوتشيتينو عن أسباب غياب اللاعب أكد أنه غير مصاب.
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وقال بوتشيتينو: "توجب عليه أن يغادر قائمة الفريق قبل المباراة لأسباب شخصية، هو غير مصاب".
لماذا قد يكون اللاعب قد غاب عن اللقاء؟
بحسب ما ذكرت صحيفة "ليكيب" فاللاعب غاب عن نفس الجولة في الدوري الفرنسي بالموسم الماضي أيضًا.
وهو ما أثار الشكوك أن يكون رافضًا لعملية الدعم التي تحدث في ذلك التاريخ من كل عام للمثليين والمتحولين جنسيًا.
جدير بالذكر أن لقاءات الجولة الـ 37 من الدوري الفرنسي كانت قد شهدت ظهور علم قوس قزح على أرقام قمصان جميع اللاعبين وشارات القيادة، كجزء من مبادرة تم تبنيها منذ عام 2019 ضد رهاب المثلية الجنسية ورهاب المتحولون جنسيًا.