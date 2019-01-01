نجم سابق يُحرض بديل فالنسيا على مانشستر يونايتد!

لعب نجم ليستر سيتي السابق سالاكو، دور المُحرض بامتياز، في محاولة منه لعرقلة انضمام أفضل لاعب في فريقه الموسم المنقضي إلى صفوف مانشستر يونايتد، لخلافة القائد أنطونيو فالنسيا في مركز الظهير الأيمن بعد رحيله الموسم المقبل.

وجاءت تصريحات المدافع الإنجليزي الأسبق / النيجيري المولد، بالتزامن مع الأنباء المتداولة عن اقتراب الشياطين الحمر المدافع من التوقيع مع مدافع النسور اللندنية آرون بيساكا، وذلك مقابل رسوم لن تقل بأي حال من الأحوال عن 40 مليون جنيه إسترليني.

لكن بالنسبة لمدافع الفريق في النصف الثاني من الثمانينات وبداية حقبة التسعينات، يرى أن بيساكا ليس مؤهلاً بعد للخروج لنادٍ كبير، ضاربًا المثل بزميله ويلفريد زاها، الذي دفع ثمنًا باهظًا، بانتقاله في سن مبكر من كريستال بالاس لليونايتد.

وكان الدولي الإيفواري قد عانى الأمرين في موسمه الأول والوحيد في "أولد ترافورد"، وذلك بحسب وصف سالاكو "لم يكن ناضجًا بما فيه الكفايةن ولم يستقر في مانشستر يونايتد، بعدها انتهى به الأمر بالعودة إلى الوراء، لذا أشعر بالقلق على آرون".

وتغنى بموسم بيساكا الأول مع الفريق، الذي ختمه بالتتويج بجائزة أفضل لاعب بعد مشاركته في 39 مباراة في كل البطولات، قائلاً "لقد كان موسمه الأول أقرب للكمال، ربما لم يكن يحلم بموسم أفضل من ذلك في ظهوره الأول".

واحد من أغرب التصريحات الصحفية التي ممكن أن تراها 👀💁‍♂️



مارتينيز يُخبركم بسر عن مؤخرة هازارد🤣🍑🤦‍♂️ pic.twitter.com/EWaVBUaRyv — جول العربي - Goal (@GoalAR) June 11, 2019

بعدها استشهد بالمدافع الأيمن ناثانيل كلاين، الذي خاض تجربة مع كريستال بالاس، قبل ذهابه إلى ساوثامبتون ومن ثم ليفربول والمنتخب الإنجليزي، وذلك بحسب قوله "كان لديه ما يكفي من الخبرة والنضج ليسير بخطى ثابتة في مسيرته".

خاتمًا حديثه عن اللاعب المرشح فوق العادة لخلافة فالنسيا في مسرح الأحلام "أعتقد أنه من المبكر جدًا بالنسبة لارون (الرحيل)، إنه يحتاج موسم آخر، والحق لست مندهشًا لأن اليونايتد يحاول ضمه".