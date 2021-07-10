نجم ريال مدريد: مواجهة مصر صعبة مثل الأرجنتين وأستراليا

سيبايوس يعلق على حظوظ إسبانيا في الأولمبياد

علق الإسباني داني سيبايوس، لاعب ريال مدريد، على حظوظ منتخب بلاده في التتويج بالميدالية الذهبية خلال أولمبياد طوكيو 2020 التي ستقام الشهر الجاري، وعن مواجهات مصر والأرجنتين وأستراليا.

ويقع المنتخب الإسباني في المجموعة الثالثة بأولمبياد طوكيو، رفقة منتخبات مصر وأستراليا والأرجنتين.

ماذا قال سيبايوس عن مشاركته مع إسبانيا بالأولمبياد؟

وخلال تصريحاته لصحيفة آس الإسبانية، قال سيبايوس: "دائمًا ما يحلم الجميع بلعب كأس العالم والبطولات الأوروبية، ولكن لكي لعب الأولمبياد هناك أمور خاصة يجب أن تحدث، مثل التأهل للعب مع المستويات العليا في سن صغير".

وواصل: "يجب أيضًا أن تبتعد عن الإصابات واستمرار اعتماد المدرب عليك، وأنا أحد الاستثناءات للتواجد لمن تزيد أعمارهم عن 24 عامًا، وهذا الأمر مميز للغاية".

كيف يرى سيبايوس فرص إسبانيا في تحقيق الميدالية الذهبية؟

نجم ريال مدريد تابع: "الميدالية الذهبية هدفنا بالتأكيد، وهذا عندما تبدأ المنافسة فإنك تحلم بالميدالية، لقد شاهدت أولمبياد لندن وريو دي جانيرو عبر التلفاز، وأرى جنون الرياضيون عندما يحققون الميدالية.

واستطرد قائلًا: "هدفنا هو الحصول على ميدالية، وإن كانت الذهبية سيكون أمرًا رائعًا، ولكن يجب العلم بأن هناك مواجهات صعبة في انتظارنا".

ماذا قال نجم ريال مدريد عن مواجهة منتخب مصر؟

وعلق سيبايوس عن مواجهات المنتخب الإسباني الأولمبي في أولمبياد طوكيو، وذلك بمواجهة مصر وأستراليا والأرجنتين.

وقال نجم ريال مدريد: "لدينا مباريات صعبة للغاية في دور المجموعات، حيث سنلعب أمام مصر وأستراليا والأرجنتين، الذين يمتلكون لاعبين مميزين بالتأكيد".

ما هو مستقبل سيبايوس مع ريال مدريد؟

وبعد سؤاله عن مستقبله مع نادي ريال مدريد، في وجود الإيطالي كارلو أنشيلوتي، أجاب سيبايوس: "لم أتحدث مع كارلو ولكني تحدثت مع خوسيه أنخل سانشيز المدير التنفيذي للفريق المدريدي".

وتابع: "تحدثت مع سانشيز لمعرفة موعد انضمامي للفريق خلال فترة الإعداد للموسم الجديد، ولكن تم اختياري ضمن قائمة المنتخب الإسباني الأولمبي، وبالتالي لم أتواجد في النادي".

وواصل: "تركيزي الآن على ما سيحدث خلال الأولمبياد فقط، ومازال في عقدي عامين مع ريال مدريد، ونيتي هي الاستمرار مع النادي، ولكن بعد الأولمبياد سنرى ماذا سيحدث".

وانتقل سيبايوس إلى نادي آرسنال الإنجليزي لمدة موسمين على سبيل الإعارة، ليعود مع بداية الموسم الجديد لفريقه الإسباني من جديد.

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