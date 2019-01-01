نجم ريال مدريد رفض يوفنتوس رغم موافقة زيدان

زيدان منح الضوء الأخضر لبيع اللاعب إلى يوفنتوس وهو من رفض

حاول نادي يوفنتوس الإيطالي إتمام التعاقد مع سيرخيو ريجيليون، لاعب ريال مدريد المعار إلى إشبيلية، في الصيف النادي ولكن الصفقة لم تتم.

ريجيليون انضم إلى إشبيلية على سبيل الإعارة لموسم واحد دون وجود خيار أحقية الشراء.

وذكرت صحيفة "آس" الإسبانية أنّ يوفنتوس قدّم عرضًا رسميًا إلى ريال مدريد بنهاية الموسم الماضي لضم ريجيليون وهو ما وافق عليه المدرب زين الدين زيدان.

ولم يمانع زيدان بيع صاحب الـ 22 عامًا ولكن اللاعب رفض تمامًا التخلي عن ريال مدريد.

وإرضاءًا لقرار المدرب، قرر ريال مدريد إعارة ريجيليون بدلًا من بيعه بصورة نهائية على أن يعود بنهاية الموسم ليتم تقييمه.

جدير بالذكر أنّ التقارير الصحفية تشير إلى اهتمام فلورنتينو بيريز، رئيس البلانكوس، باستعادة المعارين والاعتماد عليهم الموسم المقبل.