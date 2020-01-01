نجم ريال مدريد المتمرد يغازل برشلونة: أتمنى العمل مع سيتين

هل يأمل نجم ريال مدريد في الانضمام لبرشلونة؟

أشاد النجم الإسباني داني سيبايوس لاعب فريق ريال مدريد المعار لأرسنال بالمدرب كيكي سيتين المدير الفني لفريق برشلونة وبما يقدمه من خلال أفكاره.

جاء هذا في تصريحات خاصة أدلى بها اللاعب لصالح شبكة "دازن" وأكد خلالها أنه يتمنى العمل مع سيتين في المستقبل بأحد مراحل مسيرته الكروية.

وتطرق اللاعب خلال نفس التصريحات للحديث عن مديره الفني الفرنسي في صفوف ريال مدريد زين الدين زيدان وأنه تحدث معه مؤخرًا.

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وقال سيبايوس مؤكدًا على قدرات سيتين الكبيرة وما يستطيع تقديمه من إمكانيات مع الفرق التي يعمل معها: "لم أكن محظوظًا بما فيه الكفاية للتدرب معه".

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وأضاف: "فلسفة سيتين تبدو مذهلة للغاية بالنسبة لي، وأعتقد أنه في الوقت الحالي يتواجد في نادي يستطيع من خلال تحقيق البطولات من خلال تنفيذ أفكاره".

وأردف: "أفكاره التي يملكها في غاية الوضوح، ولا يزال أمامي الكثير في مسيرتي من السنوات، لما لا تتلاقى طرقنا في أحد الأيام".

وأكمل: "لقد تحدثت مع زيدان مؤخرًا وأخبرني أنه يتابع ما الذي أقوم به في الدوري الإنجليزي، أعتقد أن مستقبلي سيكون في ريال مدريد".

جدير بالذكر أن برشلونة كان يحاول ضم داني سيبايوس قبل انضمامه لصفوف فريق ريال مدريد قادمًا من ريال بيتيس في 2017.