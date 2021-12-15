نجم تونس: أتمنى مواجهة مصر بتصفيات كأس العالم 2022

أكد حنبعل المجبري، صانع ألعاب المنتخب التونسي، ولاعب مانشستر يونايتد الإنجليزي، على أنه يتمنى مواجهة مصر في المرحلة النهائية المؤهلة إلى كأس العالم 2022 في قطر، بعد التأهل لنهائي كأس العرب على حساب الفراعنة.

المنتخب التونسي تأهل إلى نهائي كأس العرب 2021، بعد الفوز على مصر بهدف دون رد، في اللقاء الذي جمع بينهما في نصف النهائي اليوم الأربعاء.

حنبعل قال خلال تصريحات لقناة "بي إن سبورتس" القطرية: "أتمنى أن أواجه منتخب مصر مرة أخرى، في المرحلة النهائية بالتصفيات المؤهلة إلى كأس العالم 2021 التي ستقام في قطر".

لاعب تونس تابع: "منتخبي مصر وتونس قدما مباراة قوية، وكان من الوارد أن نلعب أشواطًا إضافية، ولكن قدمنا مباراة جيدة، وكنا الأفضل خلال الشوط الأول، وكان من الممكن تسجيل هدفًا في أي وقت من المباراة".

المجبري تحدث عن قوة المنتخب المصري، حيث قال: "المنتخب المصري قوي ويمتلك لاعبين جيدين واحترمناه، ولكننا استحقينا الفوز بالمباراة".

وتحول للحديث عن زميله ياسين مرياح الذي تعرض للإصابة خلال المباراة، حيث قال: "أشعر بالحزن بسبب إصابته، وأتمنى أن يعود سريعًا للمشاركة في النهائي.

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المنتخب التونسي يقع في التصنيف الأول، بينما تقع مصر في التصنيف الثاني، وتقام قرعة المرحلة النهائية خلال بطولة كأس الأمم الإفريقية التي ستقام خلال شهر يناير القادمفي الكاميرون.