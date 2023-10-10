نجم توتنهام يتهكم على ليفربول من خلال آرنولد ويورجن كلوب!

الهدف الملغى لا يزال يلقي بظلاله..

رغم أن اللاعبين ذهبوا إلى التجمعات الدولية لمعسكرات منتخبات بلادهم، لا تزال أصداء ما يحدث في الدوريات الكبرى تتردد في قلب تلك المعسكرات.

منها ما يحدث في منتخب إنجلترا، على خلفية الهدف الملغي لليفربول أمام توتنهام والذي أثار ضجة تحكيمية كبيرة.

جايمس ماديسون لاعب توتنهام التقى في معسكر إنجلترا بزميله في منتخب الأسود الثلاثة ترنت ألكساندر آرنولد ورأى أن يمازحه عبر "ستوري" إنستجرام".

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ونشر ماديسون صورة لآرنولد من صالة الألعاب الرياضية في معسكر منتخب إنجلترا، وكتب عليها "هل ما زلت تريد الإعادة؟" في إشارة إلى تصريحات المدرب يورجن كلوب الذي طالب بإعادة المباراة بعد الإقرار من قبل لجنة الحكام بوجود هدف شرعي للويس دياز.

@madders Instagram

وكان تسجيل غرفة الفيديو عقب هذه المباراة مدعاة لكثير من الانتقادات، بعد أن أظهرت التسجيلات أن الحكام اتفقوا على احتساب هذا الهدف إلا أن الحكم لم يوقف المباراة!.