نجم توتنهام: لاعب واحد فقط يتفوق على ليونيل ميسي وكريستيانو رونالدو

نجم توتنهام يختار لاعبًا واحدًا أقوى من الثنائي ليونيل ميسي قائد برشلونة وكريستيانو رونالدو هداف ريال مدريد السابق ويوفنتوس الحالي.

كشف النجم البلجيكي يان فيرتونخين لاعب فريق توتنهام عن أقوى منافس واجهه في مسيرته الكروية حتى وقتنا هذا.

جاء هذا في تصريحات أدلى بها اللاعب مع برنامج "لاست ورد أون سبيرز" الإذاعي وأكد خلالها أن ذلك اللاعب ليس ليونيل ميسي قائد برشلونة أو كريستيانو رونالدو هداف يوفنتوس الحالي وريال مدريد السابق.

وقال فيرتونخين عندما تم سؤاله حول أفضل من لعب أمامهم: "ذلك الأمر مثير لأنني لعبت طوال 15 عامًا في الدفاع وتلك مدة كبيرة للغاية، ولعبت خلالها أمام الأفضل".

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وأضاف: "لقد لعبت ضد ميسي ورونالدو وسواريز لكن اللاعب الذي عانيت حقًا أمامه طوال الـ 90 دقيقة كان لاعب واحد فقط يتفوق على ليونيل ميسي وكريستيانو رونالدو".

وأردف: "ربما يجب أن أقول ميسي أو سواريز أو حتى أجويرو لكن معاناتي كانت هذا الموسم أمام وولفرهامبتون وتراوري، الأمر كان جنوني وبنهاية المباراة كنت بالكاد أتنفس".

وكان الثنائي آداما تراوري ويان فيرتونخين قد سجلا في لقاء توتنهام ضد وولفرهامبتون في الدور الأول من الدوري الإنجليزي، والذي فاز به الفريق اللندني بهدفين مقابل هدف وحيد.

جدير بالذكر أن تراوري كان قد قدم مستويات طيبة للغاية في المباريات التي لعبها رفقة وولفرهامبتون هذا الموسم، ويعد من أفضل نجوم الفريق.