نجم توتنهام السابق: سون سعيد مع الفريق

فيسبوك تويتر علي رفعت

لاعب توتنهام السابق لي يونج بيو يشيد بما يقدمه سون رفقة السبيرز بالدوري الإنجليزي ودوري أبطال أوروبا.

أشاد لي بيونج بيو نجم فريق توتنهام السابق بما يقدمه مواطنه سون هيونج مين مع السبيرز في الفترة الأخيرة بعد الوصول لنهائي دوري أبطال أوروبا.

حسب بعض التقارير الإنجليزية.. جاريث بيل رفض الإنتقال إلى توتنهام على سبيل الإعارة، وذلك لرغبته في الرحيل بعقد دائم لكي لا يعود مجددًا إلى النادي الملكي 📰 pic.twitter.com/frgHpopCH1 — جول العربي - Goal (@GoalAR) ١٦ مايو ٢٠١٩

جاء هذا في تصريحات صحفية أدلى بها بيونج بيو وأكد خلالها أن ما يقوم به سون في الوقت الحالي يساعد الكثير من النجوم الشباب في آسيا.

وقال بيونج: "سون سعيد للغاية في صفوف توتنهام، ويستمتع بشكل كبير هناك، كما أنه يحب كل من له علاقة بالنادي، كما كنت أفعل أنها عندما كنت لاعبًا بالفريق".

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وأضاف: "سون يؤثر على جماهير كوريا الجنوبية في كل مناسبة يشارك فيها مع توتنهام، ومن ضمن تلك الجماهير أنا شخصيًا، وأشعر بالفخر لوجود لاعب آسيوي يسجل 20 هدفًا في الموسم بالدوري الإنجليزي ودوري أبطال أوروبا، أعتقد أنه غير صورة اللاعبين الآسيويين في أوروبا".

جدير بالذكر أن توتنهام سيواجه فريق ليفربول في مطلع شهر يونيو القادم بنهائي دوري أبطال أوروبا في العاصمة الإسبانية مدريد.