نجم تنزانيا يهدد أحلام مصطفى محمد

نجم الزمالك يبحث عن الاحتراف

باع أستون فيلا نجمه مبوانا ساماتا إلى فنربخشه التركي على سبيل الإعارة الموسمية بعد ارتباط النادي التركي بضم هداف الزمالك المصري مصطفى محمد.

وكشف المهاجم المصري الشاب في حوار مؤخراً عن تلقيه بالفعل عرضاً من النادي التركي الساعي لإعادة ترميم صفوفه بعد تراجعه الكبير الموسم الماضي.

وأعلن فنربخشه التعاقد مع ساماتا رسمياً على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم الجاري في منشور وُضع على صفحاته في وسائل التواصل الاجتماعية.

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ساماتا انتقل فقط الموسم الماضي إلى صفوف أستون فيلا قادماً من جينك البلجيكي، ولكن سجل فقط هدفين في 16 مباراة بقميص النادي الإنجليزي.

وفقد التنزاني مكانه بعد التعاقد مع برتراند تراوري وأولي ويتكينز من قبل الفيلانز في سوق الانتقالات الصيفية، مما جعله خارج الحسابات الخاصة بالمدرب دين سميث.

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مصادر تركية قالت إن انضمام ساماتا لا يعني توقف المفاوضات مع مصطفى محمد لأن الفريق في عملية إعادة بناء موسعة لصفوفه وقد يضم مهاجمين.

ودارت الأنباء حول تقدم النادي التركي بعرض رسمي قيمته ثلاثة ملايين يورو للزمالك من أجل محمد في الأيام الماضية، ولكن تم رفضه.