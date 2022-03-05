نجم تشيلسي يجتاز الفحص الطبي للانتقال إلى برشلونة

سيصبح المدافع الدنماركي أندرياس كريستنسن هو الصفقة الأولى لبرشلونة خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

اللاعب عقده ينتهي مع تشيلسي في الصيف، وقرر عدم التوقيع على عقد جديد مع النادي الإنجليزي ليرحل بالمجان.

وقال الصحفي الإسباني "جيرارد روميرو" إن اللاعب اجتاز بالفعل الفحص الطبي مع برشلونة قبل التوقيع بشكل نهائي.

وأوضح أن كريستنسن التقى بماتيو أليماني وجوردي كرويف في العاصمة الإنجليزية لندن لتقديم عقده الجديد.

ومن المقرر أن يتم الانتهاء من كافة التفاصيل الخاصة بالصفقة خلال هذا الأسبوع بزيارة وكلاء اللاعب لبرشلونة.

ويرحب تشافي هيرنانديز مدرب برشلونة بهذه الصفقة كثيرًا، حيث يطمح في الاستفادة من خدمات صاحب الـ25 سنة بمشروعه على المدى الطويل.

ووفقًا لما أكدته التقارير الصحفية فإن عقد كريستنسن مع برشلونة سيصل إلى 5 سنوات براتب يبلغ حوالي ستة ملايين يورو.

يذكر أن بايرن ميونخ كان مهتمًا كذلك بالتعاقد مع الدولي الدنماركي، لكنه قرر في النهاية قبول عرض برشلونة.

اقرأ أيضًا ..