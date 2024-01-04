نجم تشيلسي: بيب جوارديولا سبب مجيئي إلى الدوري الإنجليزي!

ثورة المدرب الإسباني نقلت الكرة الإنجليزية

أبدى تياجو سيلفا مدافع تشيلسي بعض آرائه في كرة القدم الإنجليزية، وفجر مفاجأة بشأن قبوله عرض تشيلسي في 2020.



وقال تياجو في تصريحات لشبكة "إي إس بي إن": "لم أعتقد صراحة أنني سألعب في الدوري الإنجليزي يومًا ما، لقد كان مع احترامي الشديد مكانًا لكرة القدم التي لا أحبها!".



وأضاف: "لقد اعتقدت أن كل شيء هو عبارة عن كرات طولية، أوجد هناك وأقاتل، لم أحب هذه الطريقة رغم أنني جيد في الهواء واتأقلم جيدًا، لكنني لم أتخيل أن ألعب هنا".



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وفجر مفاجأة حين قال: "أعتقد أن أحد أسباب مجيئي إلى هنا هو بيب جوارديولا، يلعب بشكل مختلف، حتى من لا يقلدونه بات عليهم محاكاته واللاعب بطريقة مشابهة".



وختم: "هذه الكرة التي أحب مشاهدتها ولعبها، منذ ذلك التوقيت أصبحت مهتمًا، رأيت مباريات عديدة في المنزل وحين أتى عرض تشيلسي، لم أفكر مرتين!".

