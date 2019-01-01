نجم تشيلسي السابق يحذر لامبارد من تدريب البلوز

كريج بيرلي لاعب فريق تشيلسي المعتزل يؤكد أن تدريب لامبارد للبلوز لن يكون فكرة جيدة بالنسبة لكلا الطرفين.

فيسبوك تويتر علي رفعت

عارض كريج بيرلي لاعب تشيلسي المعتزل فكرة تولي فرانك لامبارد قائد الفريق السابق والمدير الفني الحالي لديربي كاونتي للقيادة الفنية في صفوف البلوز.

جاء هذا في تصريحات صحفية أدلى بها بيرلي لصالح "ESPN" وأكد خلالها أن لامبارد قد يندم على هذا القرار لو اتخذه في الوقت الحالي.

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"المقارنة بين سولشار ولامبارد ستكون مذهلة للغاية، فكلاهما يبدأن مشوارهما مع نادي كبير ولديهما العقلية المناسبة وذكاء كبير للغاية، بالإضافة للخبرة في كرة القدم".

وأضاف: "لكن هناك تطلع كبير بين محبي الفريقين بشكل لا يصدق، هذا من الممكن أن يتسبب في المشاكل بالنسبة لهما وقد يعميهما عن أمورًا كثيرة".

وأكمل: "لامبارد فشل مع ديربي كاونتي في الصعود لكنه قدم موسم طيب للغاية، وفكرة تدريبات تشيلسي ستكون مجنونة، بالرغم من أنه لاعب عظيم ويملك كل ما يحتاجه الفريق حاليًا".

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واختتم: "عندما نتحدث عن تجربة جوارديولا مع برشلونة فقد كان هناك مشاكل أيضًا، لكنه بدأ بجيل عظيم من اللاعبين، من ضمنهم واحد من أعظم لاعبين في هذا الجيل وهو ميسي".

جدير بالذكر أن العديد من التقارير الصحفية كانت قد تناولت أنباءًا عن إمكانية تولي فرانك لامبارد لتدريب تشيلسي في الموسم المقبل خلفًا لساري.