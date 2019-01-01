نجم تشيلسي السابق: صلاح يلمس الكرة مثل ميسي

جو كول قائد تشيلسي السابق ولاعب ليفربول لثلاث سنوات يشيد بما قدمه محمد صلاح في مواجهة واتفورد.

أشاد جو كول قائد فريق تشيلسي المعتزل ونجم ليفربول السابق بالمصري محمد صلاح وما قدمه في مباراة فريقه اليوم أمام واتفورد في الدوري الإنجليزي.

جاء هذا في تصريحات صحفية أدلى بها كول وأكد خلالها أن النجم المصري يقدم مستويات طيبة للغاية في الفترة الماضية ونجح في التحسين من نفسه بشكل واضح.

وقال كول: "تلك التمريرة من ماني في المساحة كانت رائعة للغاية، لقد سمح لمحمد صلاح أن يستلم الكرة بقدمه المفضلة، لكن بعد ذلك كل الثناء يجب أن يذهب لمو، لقد كان هدفه لا يصدق".

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وأضاف: "طريقة تسجيله للهدف كانت مذهلة، تلك اللمسة الصغيرة التي لمسها للكرة قبل أن يسددها لا يملكها عدد كبير من النجوم، مثل لمسات ميسي".

وأكمل: "تلك اللمسة الإضافية للكرة قبل التسديد منحته الفرصة ليضع جسده في موضع يسمح له بالتسديد بشكل جيد في المرمى، يا لها من موهبة كبيرة منه وهذا كان الفارق بين الفريقين في المباراة".

وأنهى تصريحاته: "محمد صلاح نجح في تحسين قدراته بقدمه اليمنى، لقد سجل ثلاثة أهداف هذا الأسبوع بها، فقط قلة من النجوم حول العالم يطورون أنفسهم بتلك الطريقة".

جدير بالذكر أن لقاء اليوم انتهى بفوز ليفربول بثنائية نظيفة سجلها النجم المصري محمد صلاح ليصل الريدز للنقطة الـ ٤٩ في صدارة ترتيب الدوري الإنجليزي.





