نجم تشيلسي السابق: سترلينج أفضل من محمد صلاح

الأسكتلندي كريج بيرلي لاعب فريق تشيلسي وسيلتيك المعتزل يؤكد أن النجم الإنجليزي رحيم سترلينج نجم تشيلسي أفضل من المصري محمد صلاح هداف ليفربول.

فيسبوك تويتر علي رفعت

أكد الاسكتلندي كريد بيرلي لاعب فريق تشيلسي السابق على أفضلية النجم الإنجليزي رحيم سترلينج أمام نظيره المصري محمد صلاح في الوقت الحالي.

جاء هذا في تصريحات تلفزيونية أدلى بها بيرلي لصالح شبكة "ESPN" وأكد خلالها أن سترلينج استطاع التطور بشكل ملحوظ في الفترة الأخيرة.

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وقال بيرلي: "أستطيع أن أقول إنه في الوقت الحالي اللاعب رحيم سترلينج يقدم مستويات أفضل من تلك التي يقدمها محمد صلاح مع ليفربول خلال الفترة الجارية".

وأضاف: سترلينج ارتفع مستواه بشكل ملحوظ على كل المستويات، سواء لمسه للكرة أو قوته ورؤيته للملعب، هو حقًا يملك كل شيء في الوقت الحالي".

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وكان مستوى النجم المصري محمد صلاح قد شهد تراجعًا واضحًا مع بداية الموسم الجاري عما كان عليه الأمر في الموسم السابق الذي أنهاه بالعديد من الأرقام القياسية.

جدير بالذكر أن صلاح رغم ذلك لا يزال يتصدر قائمة هدافي الدوري الإنجليزي برصيد 17 هدف بالتساوي مع الأرجنتيني سيرجيو أجويرو لاعب مانشستر سيتي.