نجم تشيلسي السابق: الإدارة ستتخذ القرار الصحيح ولامبارد هو الأنسب

مارسيل دوسايي نجم تشيلسي السابق يؤكد أن فرانك لامبارد هو الشخص المناسب من أجل تدريب الفريق.

فيسبوك تويتر علي رفعت

أكد مارسيل دوسايي نجم فريق تشيلسي المعتزل أن زميله السابق في صفوف البلوز فرانك لامبارد سيكون الشخص الأنسب لتدريب النادي اللندني.

جاء هذا في تصريحات صحفية أدلى بها دوسايي وأكد خلالها أن لامبارد يمتلك المقومات اللازمة من أجل قيادة تشيلسي على الطريق الصحيح.

إلى أين يجب أن ينتقل نيمار؟ 🤔

#MovementIsEverything@RexonaArabia pic.twitter.com/Qd8qkp5WE0

— جول العربي - Goal (@GoalAR) ٢٤ يونيو ٢٠١٩

وقال دوسايي: "علينا أن نفهم بشكل جيد أن إدارة تشيلسي تنجح في كل مرة في استقدام مديرًا فنيًا قادرًا على تصحيح الأمور في الفريق".

وأضاف: "في الموسم الماضي بالدوري الأوروبي حققنا الفوز بالبطولة وأنهينا في المركز الثالث بالدوري الإنجليزي، لكن الأداء لم يكن عظيمًا".

ليونيل ٣٢ - وفي لجدته ومتخاذل كمارادونا واسمه ميكي

وأكمل: "أعتقد أن فرانك لامبارد سيكون مناسبًا للفريق، لقد لعبت معه وأعرفه جيدًا هو شخص ممتاز وسيكون عليه استغلال الفرصة وتقديم كل ما لديه للفريق".

جدير بالذكر أن تقارير صحفية إنجليزية اليوم كانت قد أكدت أن لامبارد وافق بالفعل على تدريب تشيلسي ولا يتبقى سوى تفاصيل بسيطة على الإعلان الرسمي.