نجم تشيلسي: أتمنى التعلم من محمد صلاح!

مدح نجم تشيلسي كريستيان بوليسيتش، نجم ليفربول محمد صلاح، وأكد أن عليه التعلم كثيرًا من قدرات الدولي المصري.

تصريحات النجم الأمريكي أتت عشية مباراة ليفربول وتشيلسي، في نهائي كأس كاراباو بملعب ويمبيلي في العاصمة لندن.

بوليسيتش في حديثه للإعلام قال "إنه لاعب رائع، وبقدر ما يحدث هذا الموسم في الدوري الإنجليزي، فإنه من ضمن الأفضل".

كما أضاف "هناك بالتأكيد الكثير لدى صلاح لأتطلع إليه ويمكنني أن أتعلم منه، إنه هداف رائع وقوي حقًا".

وواصل "يقوم بالعديد من الأشياء بشكل جيد حتى أن اللاعبين لا يدركون كيفية إيقافه من التمركز في مواقع مميزة".

وأتم "لاعبو ليفربول والأسلوب الذين يلعبون به سيجعل الأمر صعبًا علينا للغاية، ولكن نحن سنقاتل وآمل أن ننجح في الفوز".

الجدير بالذكر أن آخر ثلاث مواجهات بين ليفربول وتشيلسي قد انتهت بالتعادل الإيجابي بينهما.