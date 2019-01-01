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الدوري الإنجليزي الممتاز

نجم بورنموث الجديد لن يلعب حتى فبراير

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Solanke
سولانكي انتقل مؤخراً قادماً من ليفربول مقابل 19 مليون جنيه استرليني..

أحمد أباظة    فيسبوك      تويتر

أكد إيدي هوي المدير الفني لبورنموث غياب مهاجمه الجديد دومينيك سولانكي للتعافي من الإصابة حتى شهر فبراير المقبل.

 

وقال المدرب بعد خسارة فريقه في كأس الاتحاد 3-1 أمام برايتون:"دومينيك سيغيب في غالبية يناير".

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وأضاف:"لديه مشكلة ستضطرنا للانتظار حتى فبراير لرؤيته على أرض الملعب، ولكننا كنا على علم بذلك لأنه ظهر في الفحوصات الطبية".

وكان بورنموث قد تعاقد مع المهاجم الشاب قادماً من ليفربول مقابل 19 مليون جنيه استرليني.

يذكر أن بورنموث حصل على لاعب آخر من صفوف الريدز، هو الظهير الأيمن ناثانيال كلاين على سبيل الإعارة.

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