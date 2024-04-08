نجم برشلونة يؤكد: أقنعت برناردو سيلفا بالانضمام لنا

محاولات لضم برناردو سيلفا إلى برشلونة...

كشف جواو فيليكس، لاعب برشلونة، والمعار من أتلتيكو مدريد في الموسم، أنه حاول اقناع مواطنه برنادرو سيلفا، بالانضمام إلى الفريق الكتالوني خلال الفترة المقبلة.

وارتبط برشلونة، بالتعاقد مع سيلفا في الصيف الماضي، وبالفعل قدم عرضًا رسميًا لضمه من مانشستر سيتي، ولكن العرض تم رفضه بشكل نهائي وأكدت إدارة النادي الإنجليزي، أن سيلفا ليس للبيع.

وقال جواو فيليكس، مازحًا عن إمكانية انضمام برناردو إلى برشلونة، في تصريحات لـ "راديو كتالونيا": "إن انضم برناردو إلينا سأطلب عمولة، لقد سألني عن الكثير من الأشياء مثل أماكن السكن، والطعام، وأمور الضرائب".

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وعند سؤاله عما إذا اقنع برناردو بالانضمام إلى برشلونة، أجاب فيليكس: "أعتقد ذلك، ولكن الآن الأمر يعتمد عليه هو فقط".

وتطرق فيليكس للحديث عن مستقبله مع برشلونة، وهل سيوافق أتلتيكو مدريد، على انتقاله بشكل دائم للفريق الكتالوني، وقال: "دعونا نرى إذا ما كانوا سيسهلون الأمر معي، بالنسبة لي الرئيس رجل رائع ومذهل أكن له الكثير من الاحترام والتقدير، لدي علاقة جيدة معه وأعتقد أن يريد أن يراني سعيدًا، دعونا نرى ما سيحدث".