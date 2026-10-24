"سئمنا من كلامه" .. نجم برشلونة فيرمين لوبيز يهاجم جوزيه مورينيو وشكاوى ريال مدريد من الحكام قبل مواجهة الكلاسيكو

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أشعل فيرمين لوبيز الأجواء قبل مواجهة الكلاسيكو يوم الأحد بتوجيه انتقادات إلى ريال مدريد ومدربه جوزيه مورينيو بسبب تركيزهم الدائم على التحكيم. ويرى لاعب وسط برشلونة أن الفريق الكتالوني يجب أن يتجاهل الضجيج القادم من العاصمة وأن يركز على تألقه المتفوق، في ظل سعيه لتوسيع صدارته لترتيب الدوري الإسباني.

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لوبيز يرفض خطاب ريال مدريد حول التحكيم

لم يتحفظ لوبيز في تقييمه للأجواء المحيطة بالكلاسيكو المرتقب، سئم النجم الشاب من التركيز المستمر على التحكيم القادم من العاصمة. وقد سيطرت على الأجواء التمهيدية لأكبر مباراة في كرة القدم العالمية شكاوى من معسكر مدريد، وهو تكتيك كثيرًا ما يُربط بمدربهم.

وخلال اليوم الإعلامي لبرشلونة، كان صانع الألعاب الأندلسي حازمًا في موقفه تجاه الألاعيب النفسية التي يلعبها الخصم. وقال لوبيز: "نحن لا ننخرط في جدل التحكيم. هم سعداء بتأجيجه. ونحن سئمنا منه"، وفقًا لما نقلته صحيفة Sport.

وتابع صاحب الـ23 عامًا مشيرًا إلى أن التركيز على الحكام هو إلهاء عن الأداء الفعلي على أرض الملعب. وأضاف: "خطابه حول الحكام والجدل أصبح مُملًّا. نحن نفعل الأمور بشكل صحيح، ونفوز، وننقل القيم التي تمثل برشلونة. علينا أن نواصل في هذا الاتجاه".

النهوض بالمسؤولية في غياب داني أولمو

مع غياب داني أولمو لمدة شهر بعد إصابة تعرض لها في باريس، يُتوقع أن يلعب لوبيز دورًا حيويًا في التشكيلة الأساسية لهانزي فليك يوم الأحد. ولا يُعد لاعب الوسط غريبًا عن ضغوط هذه المباراة، إذ سبق له أن سجل هدفًا رائعًا في مرمى ريال مدريد. وأعرب عن امتنانه للمدرب الألماني على الدعم الذي تلقاه منذ عودته من معاناته البدنية في وقت سابق من هذا الموسم.

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وتأتي عودته إلى جاهزيته البدنية الكاملة في وقت حاسم بالنسبة لبرشلونة الذي يسعى للابتعاد بفارق تسع نقاط عن غريمه في سباق اللقب. وأوضح لوبيز: "الإصابة أصبحت خلفي الآن، وأنا ممتن جدًا لهانزي فليك على منحي كل هذه الثقة".

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احترام نجوم مدريد

وبينما انتقد لوبيز الخطاب القادم من معسكر مدريد، ظل واقعيًا بشأن التحدي الذي يفرضه قوامهم. وحدد لاعبَين بعينهما يعتقد أنهما التهديد الأساسي لهيمنة برشلونة في نهاية هذا الأسبوع. واعترف لاعب الوسط بأنه يفضّل ألا يواجه الحارس البلجيكي تيبو كورتوا أو النجم الفرنسي كيليان مبابي لو أُتيح له الخيار لإخراجهما من المعادلة.

وأشار عند حديثه عن اللاعبين المميزين في قوام مدريد: "كورتوا يمنحك الكثير من النقاط، ومبابي يصنع فارقًا كبيرًا في الهجوم، لذا لو كان عليّ الاختيار، لأخرجتهما كليهما".

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عامل لامين يامال وسباق اللقب

وبعيدًا عن الهموم الآنية للكلاسيكو، سُئل لوبيز أيضًا عن حفل الكرة الذهبية المرتقب. فبالنسبة للاعب الوسط، هناك فائز منطقي واحد فقط، وهو مصادفةً زميله في برشلونة. وعلى الرغم من الضجة المحيطة بنجوم عالميين آخرين، فإن لوبيز مقتنع بأن الموهبة المراهقة لامين يامال قدّم ما يكفي ليُعترف به كأفضل موهبة في كرة القدم العالمية اليوم. وعندما سُئل عن اختياره للجائزة الفردية المرموقة، لم يتردد لوبيز قائلًا: "لامين يامال، لأنه الأفضل".