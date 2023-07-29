نجم برشلونة حزين على رفض السعودية ويبحث عن فرصة إنجليزية

فرصة مغرية جاءت له من الأهلي

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يشعر فرانك كيسييه لاعب وسط برشلونة بالندم الشديد على رفض فكرة الانتقال إلى دوري روشن السعودي خلال هذا الصيف.

كيسييه يستعد للرحيل عن برشلونة في فترة الانتقالات الحالية في أقرب فرصة ممكنة بعد خروجه بشكل كامل من حسابات المدرب تشافي هيرنانديز.

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صحيفة "سبورت" الإسبانية كشفت عن ندم الإيفواري على رفض عرض الأهلي السعودي الذي حاول ضم اللاعب من أجل تدعيم خط وسطه في ظل الطفرة التي يعيشها النادي.

وكان الأهلي قد عرض 10 ملايين يورو في الموسم الواحد على كيسييه ولكنه رفض بحثًا عن فرصة من أجل اللعب في الدوري الإنجليزي الموسم القادم.

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يذكر أن أهلي جدة نجح في التعاقد مع رياض محرز، إدوارد ميندي وروبيرتو فيرمينو هذا الصيف واقترب من ضم آلان سانت ماكسيمان.

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