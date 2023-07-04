نجم برشلونة السابق يحذر ميسي من أهم مخاطر الدوري الأمريكي!

أزمة جديدة ستواجه النجم الأرجنتيني

قام ريكي بويتش بالترحيب بالثنائي سيرجيو بوسكيتس وليونيل ميسي في الدوري الأمريكي، ولكنه قام بتحذيرهما من أحد أهم مخاطر البطولة.

ميسي غادر باريس سان جيرمان هذا الصيف بعد انتهاء عقده ليرحل إلى صفوف إنتر ميامي، قبل أن ينضم له سيرجيو بوسكيتس الذي قرر اللعب لنفس الفريق بعد الرحيل عن برشلونة.

ريكي بوتش الذي سبق أن لعب معهما بالنادي الكتالوني قال لصحيفة "as" الإسبانية:"الدوري الأمريكي له مستقبل عظيم، ليو وبوسكيتس يمكنهما تقديم الكثير لهذه المسابقة، كما أن البطولة ستمنحهما الكثير لأن هذا المكان يمكن التعلم فيه العديد من الأشياء".

وأضاف:"لقد تمكنت من التحدث مع بوسكيتس وهو سعيد للغاية لأنه سيلعب في بطولة تنافسية على أعلى مستوى، يمكن فيها لأي فريق الفوز على الفريق الآخر".

وأوضح:"الشيء الوحيد الذي لا يعجبني في الدوري الأمريكي هو الذهاب في رحلات طويلة وتغير الوقت، في بعض الأحيان تكون الاستراحة صعبة جدًا على أي لاعب".

يذكر أن بويج البالغ من العمر 23 سنة تخرج من أكاديمية برشلونة ورحل عن النادي في 2022 منتقلًا إلى نادي لوس أنجلوس جالاكسي الأمريكي في صفقة مجانية.