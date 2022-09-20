نجم برشلونة السابق: كيف أقول "لا" لريال مدريد؟!

اعتراف مثير من نجم "لا ماسيا"

رغم أن هجوم ريال مدريد لا يحتاج نظريًا إلى أي تدعيم في ظل تألق كريم بنزيما وفينيسيوس جونيور ورودريجو جويس والمساهمات المذهلة من فيديريكو فالفيردي، إلا أن المرينجي يظل مطمعًا للاعبين الأوروبيين كي ينضموا إلى توليفته المذهلة مع كارلو أنشيلوتي والتي جعلتهم الآن أبطال أوروبا وإسبانيا.

من هؤلاء اللاعبين جيرارد ديولوفيو، الذي رغم أنه ناشئ برشلونة ولاعب منتخب كتالونيا الشرفي، ولاعب برشلونة السابق في مناسبتين، إلا أنه لا يمانع الانضمام لريال مدريد.

اعتراف!

اللاعب البالغ من العمر 28 عامًا، والناشط حاليًا في نادي أودينيزي الإيطالي أدلى بتصريحات لصحيفة "ماركا" قال فيها: "إذا جاء ريال مدريد؟ كيف يمكن أن يقول المرء لا؟!".

اللاعب الذي أحرز إلى الآن 14 مباراة مع أودينيزي منذ انتقاله إليه في 2021، يقدم مستوى يعيده لأفضل فترات مسيرته حين بدأ بآمال كبيرة مع برشلونة في 2011 ليذهب في تجارب إعارة مختلفة إلى كل من إيفرتون وإشبيلية وواتفورد وإي سي ميلان، قبل أن يعار إلى أودينيزي الذي فعل بند شرائه من واتفورد.

وشارك ديولوفيو في 4 مباريات دولية مع منتخب إسبانيا بين عامي 2014 و2017 وسجل هدفًا وحيدًا بقميص الماتادور كان في شباك فرنسا في مباراة ودية جرت على ملعب سان دوني في عام 2017.