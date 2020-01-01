نجم برشلونة: التدرب بهذا الشكل غريب، والجماهير تدعمنا من المنازل

سيرجي روبيرتو نجم فريق برشلونة يؤكد على غرابة التدرب بالشكل الحالي، ويأمل في تحسن الأمور قريبًا.

أعرب سيرجي روبيرتو نجم فريق برشلونة عن استغرابه من طريقة التدريب الحالية التي أُجبرت عليها فرق كرة القدم بسبب فيروس كورونا.

جاء هذا في تصريحات صحفية نقلتها على لسانه صحيفة "سبورت" وأكد خلالها أن الفريق لديه الكثير من المشاعر الإيجابية بالرغم من كل الظروف الحالية.

وقال روبيرتو: "التدريبات كانت جيدة للغاية، والجميع سعيد بالعودة ويشعر بالإيجابية، نحن أردنا أن نتدرب من جديد وأن نستشعر الكرة والعشب".

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وأضاف: "بالرغم من أن التدرب بشكل منفرد وأمامنا زملائنا يعد أمرًا غريبًا للغاية إلا أننا نشعر بالسعادة، لنأمل أن نستطيع القيام بالمزيد من التدريبات في الأسابيع المقبلة بشكل جماعي وممتع أكثر".

وأردف: "نحن نعود للتدريبات بالتدريج، لقد مر الكثير من الوقت منذ تدربنا في الملعب ومنذ أن لمسنا الكرة، مع مرور الوقت كل شيء سيعود كما كان".

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وأكمل: "كلما نصل للتدريبات يتم فحص درجة الحرارة الخاصة بكل لاعب، وكل لاعب له مكان خاص في الملعب، حيث يصل ويترك حذائه ويرتدي حذاء كرة القدم، ثم يعود بعد التدريبات ويعيد الكرة ويعود لمنزله بملابس التدريب".

وأنهى تصريحاته: "سبق لنا أن لعبنا دون جماهير، الأمر غريب ويكلف الكثير، لكننا نعلم أن الدعم سيكون موجود من المنازل خلف شاشات التلفاز".

جدير بالذكر أن برشلونة كان يحتل صدارة ترتيب الدوري الإسباني قبل توقف المباريات بسبب كورونا وبرصيد 58 نقطة متقدمًا على صاحب المركز الثاني ريال مدريد والذي يملك 56 نقطة.