نجم برشلونة: أريد اللعب مع نيمار وجريزمان

رافينيا ألكنتارا لاعب برشلونة يؤكد على رغبته في انضمام كل من نيمار وجريزمان لصفوف النادي الكتالوني في الصيف.

فيسبوك تويتر علي رفعت

أكد اللاعب البرازيلي رافينيا ألكنتارا نجم وسط ملعب فريق برشلونة على رغبته في اللعب بجوار كل من أنطوان جريزمان ونيمار دا سيلفا.

جاء هذا في تصريحات صحفية أدلى بها ألكنتارا وأكد خلالها أن عودة نيمار ستكون دافع كبير للنادي الكتالوني في الفترة المقبلة.

وقال رافينيا: "أتمنى أن يعود نيمار، ذلك سيكون عظيمًا من أجل برشلونة، لا أزال أتذكر ثلاثية الـ MSN بوجود ميسي وسواريز ونيمار، لم أشاهد أي شيء كهذا أبدًا لقد كان لعبهم معًا كالسحر".

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وأضاف: "سيكون الأمر أفضل بالطبع لو جاء جريزمان أيضًا، أفضل اللاعبين يجب أن يأتوا لبرشلونة طوال الوقت وفي أي ظروف".

وأكمل: "سأكون متواجد في برشلونة بالموسم المقبل، هذا هو منزلي، ولدي عقدًا وسأقاتل من أجل البقاء، ولدي ثقة كبيرة للغاية".

جدير بالذكر أن العديد من التقارير الصحفية كانت قد ربطت كل من نيمار وجريزمان بالانضمام لبرشلونة خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.