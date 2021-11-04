نجم بايرن ميونخ مقللًا من ميسي: مقابلة هذا المغني أهم لي منه!

خرج نجم بايرن ميونخ، ألفونسو ديفيس، بتصريح غير متوقع بعض الشيء، عندما اعتبر أن مقابلة المغني الكندي الشهير دريك أفضل من مقابلة ليونيل ميسي، رغم كل المديح الذي كاله للبرغوث الأرجنتيني في تصريحاته السابقة.

ويُعد ديفيس أحد أهم مواهب كرة القدم في العالم بالسنوات الماضية، ولا يُنسى كيف تألق أمام برشلونة وميسي في دوري أبطال أوروبا 2020، بالمباراة الشهيرة التي انتهت بفوز بايرن ميونخ 8-2 في العاصمة البرتغالية لشبونة.

في وقت سابق، تحدث ديفيس عن ميسي بأنه مثله الأعلى لدرجة أنه طلب قميصه بعد كارثة لشبونة، غير أن نجم برشلونة السابق لم يكن مهتمًا بحديث الكندي آنذاك.

وخلال مقابلة صحفية، طُلب من ديفيس الاختيار بين مقابلة ليونيل ميسي أو دريك، فأتى رد الدولي الكندي مفاجئًا، حيث قال "سأختار دريك لأنني أستمع إلى دريك منذ بداية استماعي إلى الموسيقى بشكل عام".

كما أضاف "دريك هو واحد ممن اتخذهم مثلًا أعلى لي، أنا أحب كل موسيقاه حقًا".

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وواصل ديفيس "إنجازاتي مع ميسي هي اللعب ضده، للأسف لم أحصل على قميصه، ربما كان هذا سيتجاوز أهمية لقاء دريك قليلًا، ولكن الآن يمكنني أن أقول أنني أفضل لقاء دريك".

في الوقت نفسه، أكد صاحب العشرين عامًا على أن حلمه في اللحظة الراهنة هو الوصول إلى مونديال قطر 2022 مع منتخب كندا، حيث قال "كطفل، تحلم باللعب مع منتخب بلدك، وهذا ما فعلته، أرتدي هذا القميص وأقاتل من أجل كندا وأفعل كل ما يمكنني فعله للفوز بالمباريات".

وأتم "كأس العالم هي واحدة من أكبر الإنجازات التي يمكن أن تحققها كلاعب، لدينا الفريق القادر على بلوغه بالفعل".

الجدير بالذكر أن كندا تحتل حاليًا المركز الثالث في تصفيات كأس العالم عن قارة أمريكا الشمالية برصيد 10 نقاط من ست مباريات، وهو ما يضمن لها التواجد في قطر العام المقبل مباشرةً إن تمكنت من الحفاظ عليه حتى نهاية المسيرة.