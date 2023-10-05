نجم بايرن ميونخ: أتيت إلى هنا كي أحقق دوري أبطال أوروبا كل عام!

اللاعب المميز يعرف جيدًا ما الذي يعنيه الفريق البافاري

تحدث الهولندي ماتياس دي ليخت لاعب بايرن ميونخ عن الأسباب التي أدت إلى تركه يوفنتوس والانضمام إلى بايرن ميونخ رغم أن كل شيء كان يسير على ما يرام بالنسبة له في قلعة البيانكونيري.

وقال دي ليخت في تصريحات لموقع "فويتبلزون" الهولندي: "كانوا يحبونني بالفعل في يوفنتوس، كان كل شيء جيدًا".

وأردف: "لكن حين تم إقصاء بايرن ميونخ من دوري أبطال أوروبا وجدت وكيلي يخبرني أن بايرن تحدثوا معه وأخبروه بنيتهم في التعاقد مع مدافع، وإنهم يرونني مناسبًا لهذا التدعيم".

الموضوع يُستكمل بالأسفل

اضغط هنا لتحميل تطبيق TOD TV من متجر جوجل أو أبل



وأردف: "إذا أرادك فريق بحجم بايرن ميونخ، مع إمكانية أن تفوز بدوري أبطال أوروبا كل عام وتصل إلى مراكز متقدمة، فلا يمكنك التفكير كثيرًا حيال هذا العرض".

ومنذ عام 2022 انضم دي ليخت إلى بايرن قادمًا من يوفنتوس، وفشل في تحقيق لقب دوري أبطال أوروبا سواء في نسخة 2021-2022 أو نسخة 2022-2023، ولكن يظل الفريق البافاري فارس رهان في كل نسخة من البطولة القارية الأبرز.