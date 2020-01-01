نجم بايرن ميونخ السابق: ليفاندوفسكي يقلدني لكنه أفضل بمراحل

جيوفاني إلبير نجم بايرن ميونخ السابق يشيد بالبولندي روبرت ليفاندوفسكي لاعب الفريق البافاري الحالي.

أشاد جيوفاني إلبير نجم فريق بايرن ميونخ السابق باللاعب البولندي روبرت ليفاندوفسكي نجم الفريق البافاري الحالي وبما يقدمه من مستويات.

جاء هذا في تصريحات خاصة أدلى بها إلبير خلال حوار صحفي مع جول.كوم، وأكد خلاله أن ليفاندوفسكي حاول تقليده لفترة من الفترات بنصيحة من والده.

وقال إلبير: "تحدث معي ليفاندوفسكي وأخبرني أن والده كان متابع جيد للدوري الألماني وأنه طالبه بتقليد ما كنت أقوم به هناك".

المزيد من الفرق

نجم بايرن السابق: كوتينيو غير واثق في نفسه رغم إمكانياته العظيمة

وأضاف: "كان ردي عليه في منتهى البساطة، أنه لا يمكن أن يكون مساوي للي في المستوى، هو أفضل بشكل واضح".

وأردف: "عندما ترى مدى التركيز الذي يملكه والهدوء والشخصية التي تظهر في الأوقات الحاسمة منه تعرف أنه شخص مذهل على الفور".

وأكمل: "هذه الأيام تحطيم الأرقام القياسية أسهل فالمباريات أكثر، كما أن ليفاندوفسكي يسجل في كل مباراة تقريبًا، يمكنه أن يحطم رقم جيرد مولر، سأكون سعيدًا لو قام بذلك وفاز بدوري أبطال أوروبا أيضًا".

جدير بالذكر أن ليفاندوفسكي يحتل في الوقت الحالي صدارة ترتيب هدافي الدوري الألماني برصيد 25 نقطة، بعد مرور 26 جولة وله لقاء اليوم ضد أونيون برلين.