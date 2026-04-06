نجم أياكس يرفض مصافحة زروكي: «إنه شخص صعب المراس»

رفض ميكا غودتس مصافحة راميز زيروكي عقب انتهاء المباراة بين أياكس وف.ك. توينتي يوم السبت الماضي، وفقًا لما صرح به ليون تن فوردي، المراقب الفني لفريق ف.ك. توينتي، في بودكاست «De Ballen Verstand» الذي تبثه صحيفة «Tubantia».

في مساء السبت، سرعان ما تأخر أياكس بنتيجة 0-1 على ملعبه يوهان كرويف أرينا. تمكن ماتس روتس من قطع الملعب بأكمله، ثم سدد زروكي الكرة في المرمى خلف مارتن بايس.

رد أياكس بهدف عن طريق ووت فيغهورست، الذي أنهى هجمة جيدة، لكنه خسر المباراة في النهاية. أرسل سام لامرز كرة برأسه إلى بارت فان روي، الذي حصل على مسار خالٍ نحو الحارس ثم سجل هدفاً رائعاً.

في الشوط الثاني، ارتكب غودتس مخالفة على زيروكي، وهو ما لم يعجب لاعب الوسط الجزائري. "حدثت مشادة كلامية على أرض الملعب"، يبدأ تين فوردي.

"عادةً ما يتصالح اللاعبون بعد انتهاء المباراة: ننسى الأمر. لكن هذه المرة لم يحدث ذلك. رفض غودتس ذلك. إنه شخص صعب المراس. شاب غريب الأطوار، لكنه يجيد لعب كرة القدم جيدًا"، يختتم.

قدم غودتس تمريرة حاسمة لهدف ويغهورست مساء السبت، ليرتفع رصيده إلى عشرة أهداف هذا الموسم. بالإضافة إلى ذلك، سجل هو نفسه أربعة عشر هدفاً.