نجم إنتر يهاجم إبراهيموفيتش: احترم عمرك تصرفاتك لا تليق برجل في الأربعين!

نجم إنتر يشن هجومًا عنيفًا على زلاتان إبراهيموفيتش قائد نادي ميلان.

شن التركي هاكان تشالهان أوغلو نجم خط وسط نادي إنتر هجومًا عنيفًا على السويدي زلاتان إبراهيموفيتش قائد نادي ميلان، مؤكدًا أنه لا يحترم عمره.

التركي قرر الرد بعد شهر تقريبًا على هجوم إبراهيموفيتش عليه أثناء احتفال ميلان بلقب الدوري الإيطالي.

إبراهيموفيتش هاجم زميله السابق في ميلان بعد انتقاله في صفقة انتقال حر إلى إنتر، حين قال: "أرسل رسالة إلى هاكان! لا أسمع، رسالة إلى هاكان!".

ما هو رد هاكان على إبراهيموفيتش؟

وأثناء حديثه مع صحيفة "تيفيبو سبور" التركية، قال نجم وسط إنتر: "إنه يبلغ من العمر 40 عامًا، لم أكن لأفعل ذلك في الأربعين، أنت لم تعد في الثامنة عشر من عمرك لتفعل ذلك".

وأضاف: "إنه يحب جذب الانتباه، وهو يعيش على ذلك الآن، لم يقدم أي مساهمات في فوز ميلان بالدوري، ولم يلعب أبدًا".

وتابع: "ليس من العدل أن شخصًا كان يتصل بي دائمًا عندما كنت ألعب في ميلان وكنا نذهب معًا لتناول العشاء أو في رحلة على دراجة نارية معًا، لقد كتب عني في كتابه، لقد احتاج إلى ذلك وإلا فإن كتابه سيكون فارغًا".

ماذا قال هاكان عن انتقاله من ميلان إلى إنتر؟

وقال التركي الدولي عن ذلك: "كان الأمر صعبًا، نفس المدينة بألوان مختلفة، كنت أعلم أنني سأذهب إلى بطل إيطاليا، كانت فرصتي، لكن ذهب اللقب إلى فريقي السابق، وألمح الناس إلى أنه خطأي".

واختتم هاكان تصريحاته قائلًا: "لدي مسؤولية كبيرة تجاه نفسي، من يعرفونني جيدًا يدركون ما مررت به، ولهذا السبب أنا مستعد لجميع الانتقادات، وأحاول عدم التأثر بها، يستغرق الأمر بعض الوقت، أنا عاطفي ولكن لا أظهر ذلك".

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