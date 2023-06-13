نجم الهلال يصدم الجماهير .. ويتخذ القرار الأصعب في مسيرته الكروية

في مفاجأة صادمة، سيغيب أحد أبرز نجوم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال؛ لمدة موسم كامل عن عالم الساحرة المستديرة.
الهلال عانى من تذبذب كبير في النتائج، خلال الموسم الرياضي المنتهي 2022-2023؛ حيث اكتفى بالتتويج بلقب كأس خادم الحرمين الشريفين، مع احتلال المركز الثاني في مونديال الأندية ودوري أبطال آسيا.
ووفقًا للإعلامي الرياضي خالد القحطاني، قرر النجم الكوري الجنوبي جانغ هيون سو، مدافع نادي الهلال، عدم اللعب في الموسم القادم 2023-2024 بـ"الكامل".
وأكد القحطاني في مقطع فيديو، على أن غياب هيون سو، لن يقتصر على 3 أو 4 أشهر، كما تردد في الأيام القليلة الماضية؛ وذلك بعد اكتشاف إصابته بورم حميد في الغدد اللمفاوية.
جدير بالذكر أن المدافع الكوري الجنوبي، يرتبط بعقد مع نادي الهلال، حتى 30 يونيو الجاري؛ حيث كانت تخطط الإدارة، للتجديد معه لموسم رياضي آخر، قبل اكتشاف الإصابة.
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