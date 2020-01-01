نجم الهلال وثنائي عربي يتنافسون على جائزة أفضل لاعب آسيوي 2020

هل ينجح نجم الهلال في التتويج بلقب أفضل لاعب آسيوي لعام 2020.

حددت اللجنة المختصة بترشيح اللاعبين لقائمة أفضل لاعب آسيوي لعام 2020، 6 أسماء من قائمة العشرة لاعبين الأخيرة، المتنافسين على جائزة أفضل لاعب بالقارة الصفراء.

وأشارت صحيفة "الاقتصادية" السعودية، إلى أن اللجنة المختصة بترشيح اللاعبين، قامت بترشيح 3 لاعبين عرب ضمن قائمة الـ6 لاعبين الذين تم اختيارهم للدخول في القائمة النهائية للمنافسة على جائزة أفضل لاعب بالقارة.

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وتم ترشيح السعودي سالم الدوسري، جناح فريق الهلال المتوج بدوري أبطال آسيا، في القائمة، بجانب القطري أكرم عفيف لاعب السد المتوج مع العنابي بكأس أمم آسيا 2019 والكويتي أحمد الظفيري لاعب نادي القادسية.

وضمت القائمة أيضًا تواجد الإيراني رضا بيزانفاند والياباني تومواكي ماكينو والكوري كيم بو كوينج، لينافسوا الثلاثي العربي على جائزة أفضل لاعب.

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وحصرت اللجنة تلك الأسماء في ظل حصولهم على أعلى تصنيف من بين القائمة الأخيرة، وكذلك لإمكانية حصولهم على نقاط أكثر خلال الفترة القادمة، بسبب وجود أنديتهم في بطولتي دوري أبطال آسيا وكأس الاتحاد الآسيوي.

ومن المقرر أن يتم الإعلان عن قائمة المتنافسين الثلاثة للحصول على اللقب يوم 25 نوفمبر المقبل، على أن يتم الإعلان عن الفائز يوم 5 ديسمبر القادم.

يأتي ذلك بعدما أعلن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، عن إلغاء حفل تتويج الفائزين بالألقاب الفردية لهذا العام، بسبب فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، حيث سيتم الاحتفال بهم عبر حفل افتراضي عبر شبكات الإنترنت.