نجم النصر: كريستيانو رونالدو "المزعج" سبب قدومي إلى الدوري السعودي!

البرتغالي عقليته لا تتغير أبدًا..

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تناول البرازيلي أليكس تيليس ظهير النصر السعودي العديد من الأشياء التي تخص الجانب الاحترافي والسلوكي كرياضي بالنسبة للنجم البرتغالي كريستيانو رونالدو.

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وقال تيليس في تصريحات لـ"سابو سبورت" إن رونالدو "يشعر بالضيق دائمًا حين لا يفوز الفريق" من وحي مزاملته له في كل من مانشستر يونايتد والنصر، واصفًا إياه بأنه يكون "مزعجًا" للفريق بكل، ولكن بجانب إيجابي.

وأضاف تيليس: "رونالدو لاعب وشخص محترف بكل معاني الكلمة، الكل يعرف ما هي الروح التي يلعب بها ويضيفها للفريق والتأثير الذي يحدثه، وما الذي تعنيه كرة القدم من منظوره".

وأردف: "حين لا يمر الفريق بفترة طيبة، يتحدث رونالدو مع الجميع، إنه مولود بصفاته القيادية، قائد بالفطرة، لا يترك الفريق أبدًا ينزلق إلى نفق مظلم".

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وأردف: "حين كنت في طريقي للقدوم إلى النصر تراسلت مع رونالدو، صحيح أن وكيلي هو من كان يتحرك، إلا أنني تراسلت مع رونالدو كثيرًا وأخبرني كيف هي الأمور في النادي، لقد كان سببًا في قدومي إلى هنا بكل تأكيد، من الجيد أن تمتلك أسطورة مثله إلى جانبك، بكل هذا الإصرار الذي يمتلكه".

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