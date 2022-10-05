نجم النصر السابق لإدارة مسلي غاضبًا: خاطبناكم 100 مرة فاعملوا بنصائحنا!

جارسيا لم يرتقِ لحفاوة استقباله، لكن هاشم سرور يضع حلًا بعيدًا عن الانتقادات الفنية التي توجه له

حالة من الغضب تسيطر على الشارع النصراوي خلال الفترة الحالية، بعد خيبة الأمل الكبيرة التي يعيشها الفريق تحت قيادة المدير الفني الفرنسي رودي جارسيا، لكن هاشم سرور؛ نجم العالمي الأسبق، قدم الحل من وجهة نظره لإدارة النادي برئاسة مسلي آل معمر.

جارسيا لم يرتق لحفاوة استقباله

فور الإعلان عن تعاقد النصر مع جارسيا عقب انتهاء الموسم الماضي، أقام الجمهور الاحتفالات لأيام، بداعي خبراته الأوروبية الكبيرة التي ستقود الفريق لاعتلاء منصات التتويج من جديد.

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Shahid Shahid

لكن منذ أول جولة من دوري روشن السعودي، تعرض الفرنسي لانتقادات من البعض، تتزايد أعدادهم مع مرور الجولات.

العالمي حصد عشر نقاط من خمس جولات، يحتل بهم المركز الخامس في جدول الترتيب، مبتعدًا بفارق خمس نقاط عن الصدارة، التي يحتلها الشباب صاحب العلامة الكاملة.

كتيبة جارسيا تعثرت بالهزيمة أمام التعاون في الجولة الثانية بالهزيمة بهدف قاتل في الدقيقة 12+90، وفي الجولة الخامسة، تعادلت أمام الاتحاد 0-0.

التعادل أمام العميد رغم أنه كلاسيكو لم يكن مرضيًا للجماهير نهائيًا، في ظل الغيابات الكثيرة التي كانت في صفوف النمور للإصابات، بجانب طرد لاعب وسط الفريق طارق حامد في الشوط الأول، لكن لم يفلح النصر في استغلال هذه الظروف.

ما هي نصيحة هاشم سرور لجارسيا والنصر؟

بعض من لاعبي النصر القدامى أعربوا عن غضبهم، كلٌ بطريقته، فعلى سبيل المثال هناك فهد الهريفي، الذي ظهر في مساحة عبر "تويتر"، مهاجمًا الجميع ومقللًا من الاتحاد، وهو ما أحدث حملة ضده من قبل جمهور النادي الجداوي. (طالع التفاصيل)

أما هاشم سرور فقد وجه نصيحته للإدارة، معربًا عن غضبه من تجاهل المجلس لنصائح أبناء النصر، رغم تقديم الحل أكثر من مرة.

نجم العالمي الأسبق يرى أن التدريبات الصباحية هي الحل، مؤكدًا أنه إذا لم يتم تطبيق هذا الحل بشكل سريع، سيواصل الفريق فقده للنقاط.

وكتب سرور، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "على إدارة النصر أن تأخذ بنصايح الخبراء من أبناء النصر، المشكلة نفس المشكلة التي يعاني منها الفريق، وطرحنا لها الحل لأكثر من١٠٠مره ولا مجيب.

"تمارين الصباح هي الحل الأوحد لعلاج استمرار لياقة ومحافظة اللاعبين، وإن لم يعمل بهذا، سيستمر هدر المزيد من النقاط وإختفاء الروح القتالية في المباريات".

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